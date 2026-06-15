FT: Венесуэльцы разочаровались в Трампе

Венесуэльцы разочаровались в президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Financial Times.

Газета отмечает, что многие в стране обрадовались захвату лидера Николаса Мадуро, надеясь на перемены к лучшему, однако ничего не изменилось. На этом фоне рейтинг одобрения Трампа в Венесуэле упал с 75 процентов в марте до 47 в апреле, по данным компании Meganаlisis.

«Здесь, в Венесуэле, мы должны сказать президенту Трампу, что никто не счастлив», — заявил координатор коалиции профсоюзов Карлос Салазар, комментируя слова американского лидера о том, что Венесуэла «стала счастливой страной».

Несмотря на увеличение добычи нефти, рядовое население не почувствовало улучшений уровня жизни и ощущает последствия сильнейшей инфляции. Средний доход около 240 долларов не позволяет покрыть потребности домохозяйств.

После свержения Мадуро правительство США взяло на себя управление нефтяными доходами страны. Однако венесуэльцы утверждают, что получили мало информации о том, используется ли эта система в их интересах.

Ранее Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Глава Белого дома сослался на нефтяные запасы республики на 40 триллионов долларов как на движущую силу такого решения, утверждают журналисты.