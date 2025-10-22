Комитет Сената США одобрил три антироссийских законопроекта

Комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта

Комитет по международным отношениям Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта. Об этом сообщила сенатор Джинн Шахин, передает ТАСС.

Так, комитет поддержал законопроект, направленный на использование замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине, законопроект о включении России в американский список государств-спонсоров терроризма, а также законопроект о санкциях в связи с якобы поддержкой Китаем России в конфликте на Украине.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в Конгрессе США с большим аппетитом смотрит на введение жестких санкций против России. По словам политика, США на этом фоне ждут «добросовестного подхода со стороны России» в отношении украинского урегулирования.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что республиканское большинство согласится рассмотреть законопроект об ужесточении санкций против России, когда этого захочет президент США Дональд Трамп.