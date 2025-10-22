Мир
Комитет Сената США одобрил три антироссийских законопроекта

Комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Philip Yabut / Shutterstock / Fotodom  

Комитет по международным отношениям Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта. Об этом сообщила сенатор Джинн Шахин, передает ТАСС.

Так, комитет поддержал законопроект, направленный на использование замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине, законопроект о включении России в американский список государств-спонсоров терроризма, а также законопроект о санкциях в связи с якобы поддержкой Китаем России в конфликте на Украине.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Республиканская партия в Конгрессе США с большим аппетитом смотрит на введение жестких санкций против России. По словам политика, США на этом фоне ждут «добросовестного подхода со стороны России» в отношении украинского урегулирования.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн сообщил, что республиканское большинство согласится рассмотреть законопроект об ужесточении санкций против России, когда этого захочет президент США Дональд Трамп.

