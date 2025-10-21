В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

Конгрессмен Джонсон: Республиканцы готовы к жестким санкциям против России

Республиканская партия в Конгрессе США с большим аппетитом смотрит на введение жестких санкций против России. Об этом заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Fox News.

По словам конгрессмена, законопроект об ограничениях вряд ли будет принят во время шатдауна (временной приостановки работы правительства), но «среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жестких санкций».

Политик указал, что на этом фоне США ждут «добросовестного подхода со стороны России» в отношении украинского урегулирования. «Президент старается всеми способами этого добиться. Республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления, включая санкции», — подчеркнул Джонсон.

Ранее стало известно, что американский Сенат собирается отложить рассмотрение нового законопроекта о санкциях в отношении России до запланированной встречи лидеров сверхдержав Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна, сейчас принято решение «нажать кнопку паузы», к обсуждению должны вернуться по итогам саммита. Как отмечается, законопроект еще не вынесен на голосование.

Рестрикции предполагают меры против России и ее союзников, потребляющих российские энергоносители. Мера может закрепить уже действующие санкции и ввести пошлины до 500 процентов на импорт из стран, которые закупают энергоносители из России и не оказывают активной поддержки Украине.

Тьюн заявил, что один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он работает с Белым домом, чтобы определить, «станет ли саммит Трампа и Путина плодотворным и поможет ли он продвинуть процесс вперед, уточнил сенатор.