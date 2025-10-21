Мир
23:39, 21 октября 2025

В конгрессе США назвали условие для рассмотрения законопроекта о санкциях против России

Тьюн: В конгрессе рассмотрят законопроект о санкциях против РФ по желанию Трампа
Александра Синицына
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Республиканское большинство в сенате конгресса согласится рассмотреть законопроект об ужесточении санкций против России, когда этого захочет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в разговоре с журналистами лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн, передает ТАСС.

«Мы хотим вынести его на рассмотрение, когда Белый дом сочтет, что для них это было бы полезно — чтобы добиться присутствия [президента России Владимира] Путина за столом [переговоров], а также чтобы достичь сделки с целью положить конец [конфликту на Украине]», — указал сенатор.

Он добавил, что республиканцы конгресса готовы действовать, чтобы поддержать главу Белого дома и союзников в их усилиях по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России.

    Все новости