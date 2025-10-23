Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, и глава России Владимир Путин, и лидер Украины Владимир Зеленский хотят мирного урегулирования конфликта. Его слова приводит ТАСС.

По завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру и напомнил, что конфликт на Украине «приближается к четвертому году». «Если бы я был президентом, он не начался бы», — подчеркнул американский лидер.

В том же выступлении Трамп призвал к прекращению огня на Украине. «Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой», — сказал он.

До этого глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.