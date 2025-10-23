Мир
00:34, 23 октября 2025Мир

Трамп призвал к прекращению огня на Украине

Трамп призвал Россию и Украину зафиксировать позиции и прекратить огонь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам украинского конфликта следует зафиксировать нынешние позиции на фронте. Его слова приводит РИА Новости.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп призвал Россию и Украину прекратить огонь. «Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой», — отметил он.

Американский лидер также выразил надежду «на скорое урегулирование конфликта».

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он.

