«Вы замерзнете и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?

Зеленский признал, что обсуждал на встрече с Трампом вывод ВСУ из ДНР

В ходе состоявшихся 17 октября переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп намекнул своему коллеге Владимиру Зеленскому, что Украина в любом случае «замерзнет и будет уничтожена». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Посыл был таким: «Ваша страна замерзнет и будет уничтожена», если Украина не заключит сделку с Россией чиновник из Белого дома на правах анонимности

При этом другой собеседник опроверг данные о том, что американский лидер предрек Украине уничтожение. Несмотря на противоречивую информацию, оба анонимных источника сошлись в том, что американский лидер несколько раз прибегал к ненормативной лексике во время беседы с Зеленским.

Как отмечает портал Axios, Трамп в итоге внезапно оборвал встречу, завершив ее словами «посмотрим, что произойдет на следующей неделе». Один из источников издания утверждает, что переговоры в Белом доме были сложными, а другой заявил, что встреча и вовсе прошла «плохо».

2,5 часа длились переговоры Трампа с Зеленским

Как на Трампа повлиял телефонный разговор с Путиным?

Как отмечает журнал Politico со ссылкой на источники, причиной такого поведения Трампа стал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», — сказал собеседник издания.

По данным журналистов, после беседы с российским лидером глава Белого дома сместил акценты: от обсуждения возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk он перешел к идее того, что Киев должен пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

Украина упустила момент для выгодных сделок

Также по данным Politico, Зеленский неправильно отреагировал на телефонный разговор Путина с Трампом. Как указывают источники, вместо того, чтобы сосредоточиться на других выгодных сделках, украинский лидер слишком сильно заострил внимание на вопросе передачи ракет Tomahawk, упустив возможность добиться успеха на других направлениях.

«Не отказавшись от просьбы о предоставлении Tomahawk, Украина упустила возможность сосредоточиться на ряде других важных вопросов — в первую очередь, на ракетах "воздух-воздух" для истребителей F-16 и МиГ и ракетах "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны Patriot», — приводит журнал слова представителя Республиканской партии США.

По его словам, излишний упор на поставку оружия также лишил Киев маневра по вопросу изъятия российских суверенных активов и поставок американского газа.

Фактически, огромная делегация украинских министров и чиновников потерпела полную неудачу, не сумев заключить несколько важных соглашений с участием как правительства США, так и частного сектора Politico журнал

Что известно о разговоре Трампа и Зеленского про передачу территорий?

По данным газеты The Washington Post, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф требовал от Зеленского пойти на уступки Москве по территории Донецкой народной республики (ДНР). Факт разговора подтвердил сам украинский лидер, после чего он указал, что обсуждал вывод ВСУ из региона и на встрече с президентом США.

Также журнал Politico сообщал, что Трамп предлагал Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта. По данным собеседника издания, американский лидер сначала предложил Киеву уступить территории ДНР.

При этом президент Украины не согласился с этим предложением. «В конце концов Трамп завершил встречу, сказав: "Хорошо, давайте попробуем покончить с этим на текущей линии фронта"», — приводит журнал слова источника.

Однако информация о передаче территорий полна противоречивых слухов. Например, агентство Reuters приводит слова Трампа, согласно которым он вообще не обсуждал этот вопрос с Зеленским

Европа сменит стратегию по Украине после разговора Трампа с Зеленским

Как сообщает газета Financial Times (FT), европейские чиновники захотели в ускоренном темпе пересмотреть стратегию поддержки Украины, для того чтобы скоординировать ее с итогами встречи Трампа с Зеленским.

«Высокопоставленные европейские чиновники проведут следующие несколько дней, "работая сверхурочно" над планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для Украины», — сказано в сообщении.

В рамках этих встреч страны Европы намерены обсудить расширение помощи Украине, включая возможность предоставления ей кредита за счет замороженных российских активов, а также подготовку к предстоящей встрече американского лидера с Путиным

Также власти Европейского союза уже начали негативно высказываться о предстоящем саммите Путина и Трампа в Будапеште. Например, верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов и призвала ускорить работу по очередному пакету антироссийских санкций.