Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 20 октября 2025Мир

Стало известно о призывах США к Зеленскому об отмене визита в Вашингтон

Politico: Республиканцы призывали Зеленского отменить визит в Вашингтон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Члены Республиканской партии США, поддерживающие Киев, призывали президента Украины Владимира Зеленского отменить визит в Вашингтон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Союзники-республиканцы призывали Зеленского отменить поездку, утверждая, что она была несвоевременной, поскольку Вашингтон был поглощен шатдауном», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, встреча была сама по себе «неплохой», однако была организована в неподходящее время и омрачена большими ожиданиями. Республиканцы из числа сторонников Украины также отмечали, что Белый дом в тот момент был больше сосредоточен на Ближнем Востоке. Они также советовали команде Зеленского не придавать приоритетного значения поставкам ракет Tomahawk, особенно в свете телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Встреча лидеров США и Украины состоялась 17 октября в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Боец рассказал об уничтожении опорников ВСУ при помощи телефона

    Apple признала iPhone Air провалом

    Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

    Поставки китайского пива в Россию взлетели

    Стало известно о происхождении наемников ВСУ

    В российском регионе девятиклассница выпала из окна школы

    В России отреагировали на призыв Западу переходить в «режим войны»

    Делавший кукол из детских трупов россиянин дал свое первое интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости