Стало известно о призывах США к Зеленскому об отмене визита в Вашингтон

Politico: Республиканцы призывали Зеленского отменить визит в Вашингтон

Члены Республиканской партии США, поддерживающие Киев, призывали президента Украины Владимира Зеленского отменить визит в Вашингтон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Союзники-республиканцы призывали Зеленского отменить поездку, утверждая, что она была несвоевременной, поскольку Вашингтон был поглощен шатдауном», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, встреча была сама по себе «неплохой», однако была организована в неподходящее время и омрачена большими ожиданиями. Республиканцы из числа сторонников Украины также отмечали, что Белый дом в тот момент был больше сосредоточен на Ближнем Востоке. Они также советовали команде Зеленского не придавать приоритетного значения поставкам ракет Tomahawk, особенно в свете телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Встреча лидеров США и Украины состоялась 17 октября в Вашингтоне.