В США рассказали о впечатлениях Трампа после встречи с Зеленским

CNN: У Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на источники.

Они охарактеризовали прошедшие в Белом доме переговоры как «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию», в ходе которой Трамп дал понять Зеленскому, что «пока что» Украина не получит от Штатов ракеты большой дальности. Как утверждает один из источников телеканала, у американского президента сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

Ранее портал Axios писал, что во время встречи Трамп ясно дал понять, что сейчас его главным приоритетом является дипломатия, а передача Киеву ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Один из источников назвал встречу «нелегкой», а другой сообщил, что «это было плохо».