В США раскрыли подробности переговоров Трампа и Зеленского

Axios: Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk. Подробности его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским раскрыл портал Axios.

По словам источников, Трамп ясно дал понять, что сейчас его главным приоритетом является дипломатия, а передача Киеву ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Один из источников назвал встречу «нелегкой», а другой сообщил, что «это было плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — описали переговоры собеседники издания.

Ранее Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине. «Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!» — предложил он.