Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 18 октября 2025Мир

В США раскрыли подробности переговоров Трампа и Зеленского

Axios: Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk. Подробности его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским раскрыл портал Axios.

По словам источников, Трамп ясно дал понять, что сейчас его главным приоритетом является дипломатия, а передача Киеву ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Один из источников назвал встречу «нелегкой», а другой сообщил, что «это было плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — описали переговоры собеседники издания.

Ранее Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине. «Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!» — предложил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    В подполье раскрыли судьбу лишенного гражданства мэра Одессы

    Юрист предостерегла от потери наследства по завещанию

    Сразу в семи российских аэропортах введены временные ограничения

    Выступление Зеленского после встречи с Трампом началось с конфуза

    Трамп описал встречу с Зеленским двумя словами

    Больницу Стерлитамака перевели на особый режим

    Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины

    В США раскрыли подробности переговоров Трампа и Зеленского

    Военный летчик рассказал о мерах безопасности полета Путина в Будапешт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости