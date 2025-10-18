Мир
Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

Трамп предложил России и Украине объявить себя победителями в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине объявить себя победителями в конфликте. Об этом он написал в соцсети Truth Social

«Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!» — заявил он. Также Трамп призвал воюющих вернуться к своим семьям.

До этого Трамп высказался в поддержку трехсторонней встречи по конфликту на Украине. «Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент», — отметил глава США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он договорился с Трампом «не говорить» о ракетах Tomahawk. «Мы решили, что пока публично не будем говорить о ракетах, так как США не хотят эскалации», — указал он.

    Последние новости

