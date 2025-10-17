Трамп высказался о трехсторонней встрече по Украине

Трамп высказался в поддержку трехсторонней встречи по конфликту на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался в поддержку трехсторонней встречи по конфликту на Украине. Он заявил об этом в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я — президент-посредник», — отметил глава США.

До этого американский лидер сообщил, что президент Украины будет на связи во время его встречи с главой России Владимиром Путиным в Будапеште. При этом саммит России и США в Венгрии, скорее всего, будет двусторонним, добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны «немного поладить» для урегулирования конфликта.