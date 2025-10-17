Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 17 октября 2025Мир

Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

Трамп призвал Путина и Зеленского немного поладить
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны «немного поладить» для урегулирования конфликта. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме.

«Все, что им нужно сделать, — это немного поладить», – высказался он.

До этого американский лидер похвалил внешний вид Зеленского, который прибыл в Белый дом. Зеленский появился на встрече в подобие костюма, а именно черной куртке с пиджачным воротником.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский будет «на связи» во время встречи главы Белого дома с Путиным в Будапеште. При этом сам саммит России и США в Венгрии, скорее всего, будет двусторонним, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

    Трамп оценил идею туннеля между Россией и США

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

    Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

    Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

    Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта

    Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости