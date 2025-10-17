Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

Трамп призвал Путина и Зеленского немного поладить

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский должны «немного поладить» для урегулирования конфликта. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме.

«Все, что им нужно сделать, — это немного поладить», – высказался он.

До этого американский лидер похвалил внешний вид Зеленского, который прибыл в Белый дом. Зеленский появился на встрече в подобие костюма, а именно черной куртке с пиджачным воротником.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский будет «на связи» во время встречи главы Белого дома с Путиным в Будапеште. При этом сам саммит России и США в Венгрии, скорее всего, будет двусторонним, добавил он.