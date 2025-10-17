Трамп сообщил о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет «на связи» во время встречи главы Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он высказался во время переговоров с Зеленским в Вашингтоне.
При этом сам саммит России и США в Венгрии, скорее всего, будет двусторонним, добавил он.
Во время встречи Трамп также заявил о желании Путина закончить украинский конфликт, «иначе я бы так не говорил», отметил он.
Кроме того, американский лидер согласился, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары оружием из США стало бы эскалацией конфликта.