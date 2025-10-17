Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 17 октября 2025Мир

Трамп сообщил о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Будапеште

Трамп: Зеленский будет на связи во время встречи с Путиным в Венгрии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет «на связи» во время встречи главы Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он высказался во время переговоров с Зеленским в Вашингтоне.

При этом сам саммит России и США в Венгрии, скорее всего, будет двусторонним, добавил он.

Во время встречи Трамп также заявил о желании Путина закончить украинский конфликт, «иначе я бы так не говорил», отметил он.

Кроме того, американский лидер согласился, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары оружием из США стало бы эскалацией конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

    Трамп оценил идею туннеля между Россией и США

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

    Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

    Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

    Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта

    Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости