Трамп заявил о желании Путина закончить украинский конфликт

Трамп: Путин хочет закончить украинский конфликт

Президент России Владимир Путин хочет закончить украинский конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на переговорах с украинским главой Владимиром Зеленским, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, президент Путин хочет положить конец войне, иначе я бы так не говорил», — сказал он.

Политик отметил, что обсудит прошедшие телефонные переговоры с Путиным с украинским коллегой.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Украинский лидер опоздал на полчаса. При встрече Трамп похлопал украинского коллегу по спине и показал кулак журналистам.