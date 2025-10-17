Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 17 октября 2025Мир

Зеленский приехал к Трампу

Forbes: Зеленский встретился с Трампом в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Трансляцию на YouTube ведет Forbes.

Опоздавший на полчаса украинский лидер подъехал к Белому дому и поздоровался с визави. Трамп похлопал Зеленского по спине и показал кулак журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. Главы государств договорились встретиться в Будапеште.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американская сторона надеется на участие Зеленского в саммите Трампа и Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

    Трамп оценил идею туннеля между Россией и США

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

    Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

    Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

    Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта

    Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости