Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

CBS: Белый дом надеется, что Зеленский будет на переговорах Трампа и Путина

Белый дом надеется, что Владимир Зеленский будет на переговорах американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«По словам Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры», — заявила корреспондент телеканала Нэнси Кордес.

Левитт также рассказала, что Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и американский лидер поговорит об этой возможности с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме.