Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

Вадефуль: Киев должен быть вовлечен в переговоры Трампа и Путина в Будапеште
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Charles McQuillan / Pool / Reuters

Киев должен быть вовлечен в принятие решений на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Reuters.

«Я рассматриваю переговоры в Будапеште как вторую попытку, после переговоров на Аляске, убедить Россию наконец начать серьезные переговоры с Украиной», — добавил немецкий дипломат.

Вадефуль сделал это заявление во время своего визита в Анкару, где он встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

