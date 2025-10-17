Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

Киев должен быть вовлечен в принятие решений на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Reuters.
«Я рассматриваю переговоры в Будапеште как вторую попытку, после переговоров на Аляске, убедить Россию наконец начать серьезные переговоры с Украиной», — добавил немецкий дипломат.
Вадефуль сделал это заявление во время своего визита в Анкару, где он встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.