Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

Германия напомнила Венгрии о Римском статуте и ордере МУС перед визитом Путина

Венгрия все еще является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и пока должна следовать взятым на себя обязательствам, несмотря на то, что в Будапеште уже заявили о готовности создать условия для визита в страну президента России Владимира Путина и его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что объявленное в апреле 2025 года республикой решение о выходе из МУС вступит в силу только через год, а это, по его мнению, оставляет за Венгрией обязательства. При этом Хинтерзеер отметил, что если речь идет о мирных переговорах, то статья 97 Римского статута предусматривает, что такие правовые вопросы должны быть представлены МУС заблаговременно.

17 марта 2023 года суд принял решение выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина. 20 мая парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе о выходе из МУС. Также Будапешт отказался исполнять ордер на «арест» российского лидера.