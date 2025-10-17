Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 17 октября 2025Мир

Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

Германия напомнила Венгрии о Римском статуте и ордере МУС перед визитом Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Венгрия все еще является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и пока должна следовать взятым на себя обязательствам, несмотря на то, что в Будапеште уже заявили о готовности создать условия для визита в страну президента России Владимира Путина и его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что объявленное в апреле 2025 года республикой решение о выходе из МУС вступит в силу только через год, а это, по его мнению, оставляет за Венгрией обязательства. При этом Хинтерзеер отметил, что если речь идет о мирных переговорах, то статья 97 Римского статута предусматривает, что такие правовые вопросы должны быть представлены МУС заблаговременно.

17 марта 2023 года суд принял решение выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина. 20 мая парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе о выходе из МУС. Также Будапешт отказался исполнять ордер на «арест» российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Российского студента осудили в Финляндии за переправку дронов на родину

    Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости