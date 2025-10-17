Трамп обсудит с Зеленским удары вглубь России

Трамп и Зеленский во время встречи в Белом доме обсудят удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность ударов вглубь России. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер согласился, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары оружием из США стало бы эскалацией конфликта.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Опоздавший на полчаса украинский лидер подъехал к Белому дому и поздоровался с визави. Трамп похлопал Зеленского по спине и показал кулак журналистам.