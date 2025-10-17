Ценности
Трамп похвалил внешний вид Зеленского

Трамп похвалил внешний вид Зеленского на встрече в Вашингтоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалил внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского, который прибыл в Белый дом. Встреча транслируется на YouTube.

Зеленский появился на встрече в подобие костюма, а именно черной куртке с пиджачным воротником. Он также надел рубашку того же цвета. Трамп оценил наряд коллеги в разговоре с журналистами. «Я считаю, что ты выглядишь прекрасно в этом пиджаке. Он действительно очень стильный. Мне нравится», — заявил он.

Кроме того, американский лидер понадеялся, что стиль Зеленского оценит и общественность. «Надеюсь, люди это заметят», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с Трампом. Главы государств договорились встретиться в Будапеште.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американская сторона надеется на участие Зеленского в саммите Трампа и Путина.

.
