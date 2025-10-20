Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Каллас назвала факт встречи Путина и Трампа в Будапеште не очень приятным

Верховный представитель Европейсого союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Ее слова передает Reuters.

«Это не очень приятно», — сказала глава евродипломатии.

Также Каллас добавила, что 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза скорее всего будет одобрен на этой неделе.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может состояться через неделю после встречи глав МИД двух государств.