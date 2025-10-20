Раскрыто влияние беседы с Путиным на позицию Трампа по Украине

Politico: Трамп изменил позицию по Украине после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября изменил позицию по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», — сказал собеседник издания.

По данным Politico, после беседы с российским лидером глава Белого дома сместил акценты: от обсуждения возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk он перешел к идее того, что Киев должен пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф требовал от украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки Москве по территории Донецкой народной республики.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.