Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:34, 19 октября 2025Мир

Зеленского призвали пойти на уступки Путину

WP: Уиткофф на встрече требовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф требовал от Владимира Зеленского пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Во время встречи Зеленского и Трампа в пятницу, 17 октября, Уиткофф давил на украинскую делегацию, чтобы та согласилась передать подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой области. Спецпредставитель Трампа подчеркивал, что в регионе в основном говорят на русском языке.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с Трампом Путин озвучил обязательное условие для прекращения конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Киев должен полностью отказаться от Донецкой области.

В Washington Post назвали это менее масштабным территориальным требованием, чем то, что было озвучено в августе во время встречи с Трампом на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Французы стали выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса

    ВСУ использовали британские спутники для управления морскими дронами

    Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

    Заявление Стубба о России вызвало удивление в Финляндии

    Россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Иностранные наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

    Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

    Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости