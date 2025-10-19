Зеленского призвали пойти на уступки Путину

WP: Уиткофф на встрече требовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф требовал от Владимира Зеленского пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Во время встречи Зеленского и Трампа в пятницу, 17 октября, Уиткофф давил на украинскую делегацию, чтобы та согласилась передать подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой области. Спецпредставитель Трампа подчеркивал, что в регионе в основном говорят на русском языке.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с Трампом Путин озвучил обязательное условие для прекращения конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Киев должен полностью отказаться от Донецкой области.

В Washington Post назвали это менее масштабным территориальным требованием, чем то, что было озвучено в августе во время встречи с Трампом на Аляске.