00:17, 19 октября 2025

Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

WP: В беседе с Трампом Путин потребовал полного отказа Киева от Донецкой области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом озвучил обязательное требование для прекращения конфликта на Украине. Он заявил, что Киев должен полностью отказаться от Донецкой области (Донецкой народной республики; ДНР), об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post (WP).

Концентрация внимания президента РФ на Донецке свидетельствует о том, что он не отказывается от прежних условий по мирному урегулированию украинского кризиса, которые якобы завели переговоры в тупик, вопреки оптимизму главы Белого дома по поводу заключения соглашения. Такое мнение высказали два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности.

Ранее шансы Украины на победу в конфликте с Россией оценили. По словам экс-главы британского Генштаба Дэвида Ричардса, западные союзники вселили в Киев ложную надежду, но не обеспечили средствами для победы.

