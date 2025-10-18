Мир
Шансы Украины на победу в конфликте с Россией оценили

Экс-глава британского Генштаба Ричардс: Украина не сможет победить Россию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украине стоит пойти на переговоры с Кремлем об условиях мира, так как победить Россию в конфликте у нее не получится. Об этом заявил экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс в беседе с The Independent.

По словам военного, западные союзники вселили в Киев ложную надежду, но не обеспечили средствами для победы. Украина не сможет «выбить» российские войска со своей территории без помощи сил НАТО, которые не станут вмешиваться в наземные действия.

Ричардс считает что Запад ведет гибридную войну с Россией. «Но это не то же самое, что война с применением огневой мощи, в которой наши солдаты гибнут в огромных количествах... Инстинктивно я считаю, что лучшее, что может сделать Украина — это свести счет вничью», — заключил генерал.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала о чувствах президента России Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По ее словам, российскому лидеру не свойственна ненависть.

