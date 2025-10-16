«Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

Политолог Дубравский: Саммит в Венгрии станет возвращением Путина в Европу

Президент США Дональд Трамп анонсировал новую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться в Будапеште. Об этом он заявил после телефонного разговора с российским лидером, который прошел вечером в четверг, 16 октября.

Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы решить, можем ли мы положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной Дональд Трамп президент США

Что о встрече Путина и Трампа говорят в России?

Слова Трампа о саммите в Будапеште подтвердили и в России. На это указал помощник российского лидера Юрий Ушаков, подчеркнув, что венгерскую столицу в качестве площадки саммита первым назвал американский лидер, а президент России эту идею сразу поддержал.

Представители РФ и США без промедления начнут готовить саммит, возможно, в Будапеште Юрий Ушаков помощник президента России

Конкретных сроков проведения саммита помощник президента России раскрывать не стал, упомянув, что обсуждение его организации начнется уже в ближайшие дни. При этом, по словам Ушакова, подготовка встречи на высшем уровне начнется с телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Аналогично о подготовке саммита Путина и Трампа высказался спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, разговор лидеров был продуктивным, а встреча может произойти уже «в скором времени». Будапешт является идеальной площадкой, добавил он.

Венгрия всегда была голосом разума и миротворцем в Европе Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске, США, 15 августа 2025 года Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как возможную встречу в Будапеште прокомментировали в Венгрии?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал сообщение о саммите Путина и Трампа в Будапеште «отличной новостью». В офисе премьер также подчеркнули, что переговоры представляют собой отличный шанс для укрепления мира, поэтому венгерские власти рады принять такую «историческую встречу».

Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы! Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

По словам Орбана, организация встречи в Будапеште уже началась. «Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом», — указал премьер-министр.

Будапешт рассматривался как возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа еще летом, когда появилась информация о первом саммите двух лидеров. Тем не менее в тот раз она прошла на американской территории, в штате Аляска.

Стоит подчеркнуть, что Венгрия является членом НАТО и Европейского союза (ЕС), присоединяется к антироссийским санкциям, но считается одним из немногих европейских государств, развивающих сотрудничество с Россией. Кроме того, она сейчас не входит в список недружественных РФ стран.

О чем еще договорились Путин и Трамп?

Помимо встречи на высшем уровне, президент США Дональд Трамп анонсировал еще одни российско-американские переговоры: они могут пройти уже на следующей неделе.

В заключение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе Дональд Трамп президент США

От лица США во встрече примет участие госсекретарь Марко Рубио. О других членах американской делегации, а также месте проведения переговоров, Трамп пока не сообщил.

«Мы также потратили много времени на обсуждение вопросов торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания конфликта с Украиной», — заявил американский президент.

Трамп также сообщил, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за ее участие в защите детей, и подчеркнул, что процесс воссоединения семей будет продолжаться.

Президент США Дональд Трамп Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел накануне визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского, который состоится 17 октября. Эта тема также стала частью нынешней беседы, и, как отметил Ушаков, Трамп на встрече с украинским лидером будет учитывать все соображения, выдвинутые российским президентом в ходе беседы.

Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое Дональд Трамп президент США

В последние дни также говорилось о возможности передачи США американских ракет Tomahawk. Но, по итогам разговора с Владимиром Путиным, американский лидер уже не упоминал об этом решении.

Как отметил Ушаков, тема все же затрагивалась во время беседы двух лидеров: президент России подчеркнул, что передача Украине этого оружия нанесет ущерб российско-американским отношениям и мирному урегулированию украинского конфликта. При этом ракеты Tomahawk вряд ли изменят ситуацию на поле боя, заметил Путин.

В США в то же время считают возможной и даже необходимой встречу Путина с Зеленским. Тем не менее пока идет подготовка новых контактов между Россией и Соединенными Штатами, а возможность участия президента Украины в саммите в Будапеште пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать.

Он [Трамп] считает, что это [встреча Путина и Зеленского] возможно, и ему, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Президент России Владимир Путин Фото: Global Look Press

К чему приведет новая встреча Путина и Трампа?

Телефонный разговор Путина и Трампа был очень важен для сверки позиций на фоне разговоров о возможной поставке ракет Tomahawk на Украину, заметил в беседе с «Лентой.ру» политический аналитик, американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Это был важный звонок именно для того, чтобы сверить позиции. Российскому президенту было важно донести до президента США свою позицию о ракетах Tomahawk Павел Дубравский политический аналитик, американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

При этом для подведения итогов нынешних переговоров, по мнению политолога, стоит дождаться фактического проведения нового саммита. Не меньшую роль для переговорного трека будет играть и встреча Трампа с Зеленским.

Тем не менее, по словам Дубравского, уже сейчас заметно, что Трамп не хочет идти на эскалацию конфликта. Для него важно выстраивать разные треки отношений с Россией. И встреча в Будапеште будет иметь гораздо большее значение, чем слова президента США о поставках оружия для Украины.

И наконец, проведение саммита в Будапеште станет своеобразным возвращением Владимира Путина в Европу. Российский президент уже длительное время не посещал страны Евросоюза, напомнил эксперт.