Путин поговорил с Трампом о ракетах Tomahawk

Ушаков: Путин заявил Трампу, что Tomahawk для Киева нанесут ущерб отношениям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом о ракетах Tomahawk. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Путин заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине, сообщил Ушаков.

По его мнению, «Трамп на завтрашней встрече с Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора».

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште. Он также пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с президентом России.

