Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии

Трамп и Путин встретятся в столице Венгрии Будапеште

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Венгрии — Будапеште. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Truth Social.

«Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой "постыдной" войне между Россией и Украиной», — сообщил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он и Путин в конце телефонного разговора договорились о встрече высокопоставленных советников двух стран. Она будет предварять встречу лидеров в Будапеште. Вашингтон будет представлять госсекретарь США Марко Рубио, а также ряд других высокопоставленных чиновников, чьи имена не называются.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером, 16 октября. Он продлился около двух часов.

До этого американский портал Axios писал, что разговор с Владимиром Путиным запланирован перед встречей Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.