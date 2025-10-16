Мир
17:17, 16 октября 2025Мир

Трамп и Путин проведут телефонный разговор

Axios: Трамп проведет разговор с Путиным перед встречей с Зеленским в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, переговоры президентов России и США пройдут сегодня, 16 октября.

Отмечается, что ключевой темой предстоящей встречи Трампа и Зеленского в Белом доме станет передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Трамп допустил, что может обсудить возможную поставку Tomahawk Украине с Путиным. При этом он подчеркнул, что США будут готовы передать Киеву эти ракеты в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — сказал американский лидер.

    Все новости