Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

Трамп: Если конфликт на Украине не урегулируют, то США поставят Киеву Tomahawk

США готовы поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. Такую позицию американский президент Дональд Трамп намерен донести до Москвы. Об этом он сообщил в ходе своего выступления, которое транслируется на официальном сайте Белого дома.

«Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — заявил Трамп.

При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что в США еще не приняли решение о поставке Tomahawk Киеву.