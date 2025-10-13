Мир
00:51, 13 октября 2025

Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

Трамп: Если конфликт на Украине не урегулируют, то США поставят Киеву Tomahawk
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США готовы поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. Такую позицию американский президент Дональд Трамп намерен донести до Москвы. Об этом он сообщил в ходе своего выступления, которое транслируется на официальном сайте Белого дома.

«Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — заявил Трамп.

При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что в США еще не приняли решение о поставке Tomahawk Киеву.

