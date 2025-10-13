Бывший СССР
Зеленский рассказал о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

Зеленский: Трамп пока не принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что последний пока еще не принял окончательного решения касательно передачи республике ракет Tomahawk. Об этом украинский лидер рассказал в беседе с Fox News.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», — поделился Зеленский. При этом он не стал делать какие-то предположения, ограничившись заявлением о том, что на Украине надеются на положительное решение лидера США по этому вопросу.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина якобы будет применять американские крылатые ракеты Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать.

