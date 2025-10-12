Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

Украина якобы будет применять американские крылатые ракеты Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.
«Зеленский заявил в воскресенье, что Украина будет использовать ракеты Tomahawk только для достижения военных целей и не будет атаковать мирное население в России», — сказано в сообщении.
Ранее Зеленский рассказал о том, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки Tomahawk ради давления на Россию. «Мы видим и слышим, что Россия боится, американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что такое давление может сработать. Мы обсудили тему энергетики, газа. Рассчитываем на результат», — написал Зеленский.
До этого стало известно, что лидеры США и Украины провели два телефонных разговора за два дня.