18:54, 12 октября 2025

Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

Зеленский заявил, что Украина будет применять Tomahawk против военных целей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Kallysta Castillo / Handout / Reuters

Украина якобы будет применять американские крылатые ракеты Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Зеленский заявил в воскресенье, что Украина будет использовать ракеты Tomahawk только для достижения военных целей и не будет атаковать мирное население в России», — сказано в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о том, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки Tomahawk ради давления на Россию. «Мы видим и слышим, что Россия боится, американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что такое давление может сработать. Мы обсудили тему энергетики, газа. Рассчитываем на результат», — написал Зеленский.

До этого стало известно, что лидеры США и Украины провели два телефонных разговора за два дня.

