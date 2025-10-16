Fox News: Разговор Путина и Трампа завершился

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Беседа лидеров продолжалась более полутора часов. Переговоры состоялись в преддверии встречи главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Ранее американский лидер пообещал рассказать о содержании разговора с российским коллегой.

О том, что Путин проведет телефонные переговоры с Трампом, 16 октября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.