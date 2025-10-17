Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Орбан: Подготовка к встрече Путина и Трампа уже идет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в Будапеште уже начали подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом венгерский политик написал в социальной сети X.

«Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом», — написал премьер. В своем сообщении он также назвал Венгрию «островом мира».

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.