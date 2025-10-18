Мир
11:50, 18 октября 2025

Трамп резко оборвал встречу с Зеленским

Axios: Трамп резко оборвал встречу с Зеленским спустя 2,5 часа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп внезапно оборвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор завершился спустя 2,5 часа, передает портал Axios со ссылкой на источники.

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — заявил Трамп в ходе беседы с Зеленским.

Один из источников издания утверждает, что переговоры в Белом доме были сложными, а другой заявил, что встреча прошла плохо. По данным СМИ, Трамп сделал несколько жестких заявлений и проявил твердость во время разговора. Лидер США надеется урегулировать украинский конфликт без передачи Киеву ракет Tomahawk.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил встречу Трампа и Зеленского. По его словам, основной целью украинской делегации было убедить Трампа передать ракеты, однако у президента США был разработан план, чтобы направить переговоры в другую сторону, и в этом он многого достиг.

