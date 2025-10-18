Россия
В России оценили встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Депутат Чепа: Для Трампа встреча с Зеленским была формальной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники пытались подвигнуть американского лидера Дональда Трампа на решительные действия, однако для США встреча в Белом доме была формальной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее детали встречи Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским раскрыл американский портал Axios. Один из собеседников портала назвал прошедшую в Белом доме встречу нелегкой, а другой заявил, что «это было плохо».

Депутат отметил, что основной целью украинской делегации было убедить Трампа в необходимости поставок американских ракет Tomahawk. Однако у президента США был заранее разработан свой план, чтобы направить переговорный процесс в свою сторону, и в этом он многого достиг, считает Чепа.

«Он немного заткнул разноголосицу Европы, которая на всех парах пыталась спровоцировать США и Трампа на гораздо более активные действия. И встреча с Зеленским показала, что она была формальной, начиная от аэропорта и когда он сидел в машине за углом и более получаса ждал, когда Трамп закончит свою встречу. Переговоры с главой Украины задержались», — сказал парламентарий.

Чепа указал, что и сход переговоров, и ирония Трампа, а также характер многих вопросов, которые освещал американский президент, говорят о том, что он прекрасно понимает те задачи, которые стоят перед США. По мнению депутата, Трамп наслаждался ходом переговоров и их результатами, которые в таком виде и планировал.

Ранее источники телеканала CNN также рассказали, что Трамп и Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Как сообщил один из источников телеканала, у американского президента сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

