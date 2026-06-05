Гость интервью Собчак отказал в беседе Дудю и объяснил свое решение

Блогер Игорь Синяк, давший интервью Собчак, заявил, что отказал в беседе Дудю

Блогер Игорь Синяк, ставший гостем интервью журналистки Ксении Собчак, заявил, что отказал в беседе журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В видео, доступном на YouTube, он объяснил свое решение.

«Юра Дудь написал и предложил мне интервью. Я хочу выпендриться на самом деле», — заявил Синяк. По словам блогера, он отказал журналисту в беседе, потому что тот написал ему после того, как было снято интервью с Собчак.

Кроме того, подчеркнул Синяк, даже если бы Дудь обратился к нему раньше журналистки, он все равно не принял бы его предложение, так как обещал дать первое большое интервью именно Собчак.

Ранее гость интервью Дудя, стендап-комик Андрей Айрапетов рассказал, что журналиста преследовали во время съемок их разговора. Как уточнил юморист, все началось с того, что с блогером сфотографировался его поклонник.