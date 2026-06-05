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19:47, 5 июня 2026Бывший СССР

Путин высказался о «потерявших голову» ВСУ

Путин: ВСУ «потеряли голову», нанося удары по ЗАЭС и нарушая режим тишины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «потеряли голову», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и нарушая объявленный 5 июня режим тишины. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Постоянно наносят удар. Либо вблизи станции, либо — в последнее время совсем уже голову потеряли — нанесли удар прямо по реактору», — высказался российский лидер.

Путин прокомментировал обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и подчеркнул, что удары по реактору могут привести к очень серьезным последствиям. Он добавил, что в случае подобного инцидента радиоактивные осадки могут направиться в сторону Европы.

Ранее Путин рассказал о неожиданном сообщении от Киева. Путин прокомментировал публичное обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что его заявления об ударе по Валдаю и угрозы ударом по параду в честь Дня Победы в Москве не являются «личным делом» российского лидера.

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