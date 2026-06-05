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18:23, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Путин рассказал о неожиданном сообщении от Киева

Путин: Украина передала России сообщение относительно ударов по Валдаю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий
Резиденция Владимира Путина в Новгородской области

Резиденция Владимира Путина в Новгородской области . Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Киев уведомил Москву, что знал об отсутствии президента России Владимира Путина в резиденции на Валдае во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 29 декабря 2025 года. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они давали информацию по этому поводу. (...) Зачем они это делали — другой вопрос», — высказался президент России.

Путин прокомментировал публичное обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что его заявления об ударе по Валдаю и угрозы ударом по параду в честь Дня Победы в Москве не являются «личным делом» российского лидера. По словам президента России, он ознакомился с обращением Зеленского утром 5 июня.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой. В тексте он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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