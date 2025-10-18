В США раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского

Axios: Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался поставлять Киеву ракеты Tomahawk. Детали его встречи с главой Украины Владимиром Зеленским раскрыл американский портал Axios.

Как утверждают источники, президент США ясно дал понять, что в настоящее время его основным приоритетом является дипломатия, а передача Украине ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию кризиса. Один из собеседников портала назвал прошедшую в Белом доме встречу «нелегкой», а другой заявил, что «это было плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — описали переговоры источники Axios.

Ранее источники телеканала CNN также рассказали, что Трамп и Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Как сообщил один из источников телеканала, у американского президента сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.