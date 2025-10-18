Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:08, 18 октября 2025Мир

В США раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского

Axios: Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался поставлять Киеву ракеты Tomahawk. Детали его встречи с главой Украины Владимиром Зеленским раскрыл американский портал Axios.

Как утверждают источники, президент США ясно дал понять, что в настоящее время его основным приоритетом является дипломатия, а передача Украине ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию кризиса. Один из собеседников портала назвал прошедшую в Белом доме встречу «нелегкой», а другой заявил, что «это было плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — описали переговоры источники Axios.

Ранее источники телеканала CNN также рассказали, что Трамп и Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий конфликта на Украине. Как сообщил один из источников телеканала, у американского президента сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и продолжению конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    В США раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского

    Белый дом выразил надежду на «новый рассвет» в конфликте на Украине

    ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных

    Луна рассказала об угрозе от ЛБГТ-активиста

    Отец Илона Маска Эррол сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

    Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров России и США

    Отец Илона Маска резко высказался о ЕС

    На Украине вскрылся масштаб украденного оружия

    Украину предупредили о грозящей катастрофе в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости