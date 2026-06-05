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19:45, 5 июня 2026Мир

Путин упрекнул Запад в нарушении договоренностей по оружию

Путин: Страны Запада отходят от договоренности о неприменении ряда видов вооружений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Страны Запада отходят от договоренностей о неприменении некоторых видов вооружений, снабжая Украину. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер напомнил, что в мире появляются ограничения на использование ряда средств ведения вооруженной борьбы. К ним относится, например, решение о неприменении пехотных мин.

«Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей, и мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия», — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, по словам президента России, именно из стран Запада поступают в основном беспилотники для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее Владимир Путин высказался о надежных гарантах мира. Он риторически спросил, почему Украина отказывает США в таком качестве.

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