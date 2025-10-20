Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 20 октября 2025Мир

Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

Reuters: Трамп намекнул Зеленскому, что его страна замерзнет и будет уничтожена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп намекнул своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Украина замерзнет и будет уничтожена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Посыл был таким: "Ваша страна замерзнет и будет уничтожена", если Украина не заключит сделку с Россией», — заявил собеседник издания.

При этом другой источник опроверг данные о том, что американский лидер предрек Украине уничтожение. Несмотря на противоречивую информацию, оба собеседника сошлись в том, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике во время беседы с Зеленским.

Ранее стало известно, что глава Белого дома предложил украинскому коллеге завершить конфликт на текущей линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

    У жены экс-замминистра энергетики России захотели забрать украшения на миллионы рублей

    Опубликованы кадры выкатившегося за пределы полосы в Пулково самолета

    Подросток подрался с учителем в российской школе и попал на видео

    В Польше пообещали «счастливое решение» по вопросу займа Киеву за счет России

    Медсестра поверила в загробную жизнь после разговора с пациентом

    Известную блогершу арестовали при попытке спрятаться от полиции

    Каллас в трех словах высказалась о встрече Путина и Трампа в Будапеште

    Тревел-блогерша назвала пугающие немцев привычки российских девушек

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости