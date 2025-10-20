Раскрыто предупреждение Трампа Зеленскому о судьбе Украины

Reuters: Трамп намекнул Зеленскому, что его страна замерзнет и будет уничтожена

Президент США Дональд Трамп намекнул своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Украина замерзнет и будет уничтожена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Посыл был таким: "Ваша страна замерзнет и будет уничтожена", если Украина не заключит сделку с Россией», — заявил собеседник издания.

При этом другой источник опроверг данные о том, что американский лидер предрек Украине уничтожение. Несмотря на противоречивую информацию, оба собеседника сошлись в том, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике во время беседы с Зеленским.

Ранее стало известно, что глава Белого дома предложил украинскому коллеге завершить конфликт на текущей линии фронта.