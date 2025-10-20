Мир
08:12, 20 октября 2025

Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

Politico: Трамп предложил Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, Трамп вернулся к обсуждению передачи Киевом территорий на встрече с украинским лидером в Белом доме. Зеленский не согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий, которые Россия еще не заняла.

«В конце концов Трамп завершил встречу, сказав: "Хорошо, давайте попробуем покончить с этим на текущей линии фронта"», — заявил источник.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Зеленского принять условия России.

