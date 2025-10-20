Раскрыто предложение Трампа Зеленскому по территориям

Politico: Трамп предложил Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на текущей линии фронта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, Трамп вернулся к обсуждению передачи Киевом территорий на встрече с украинским лидером в Белом доме. Зеленский не согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий, которые Россия еще не заняла.

«В конце концов Трамп завершил встречу, сказав: "Хорошо, давайте попробуем покончить с этим на текущей линии фронта"», — заявил источник.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Зеленского принять условия России.