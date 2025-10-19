Мир
21:19, 19 октября 2025Мир

В США сообщили о постоянно ругавшемся на встрече с Зеленским Трампе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия России. По словам осведомленных источников газеты Financial Times, встреча президентов США и Украины не раз превращалась в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался.

Собеседники издания добавили, что глава Белого дома отбросил карты линии фронта на Украине и настаивал на том, чтобы Зеленский согласился на территориальные уступки. При этом политик неоднократно повторил тезисы, озвученные российским лидером Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Хотя в итоговом заявлении Трамп высказался о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения, жесткий тон по отношению к Зеленскому, вероятно, отражал готовность «поддержать максималистские требования Путина», отмечается в материале.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

