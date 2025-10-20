Мир
10:40, 20 октября 2025

Раскрыт план Европы по Украине после встречи Трампа и Зеленского

FT: Европа пересмотрит стратегию по Украине после встречи Трампа и Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европейские власти намерены ускоренно пересмотреть стратегию поддержки Украины для того, чтобы скоординировать ее с итогами встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные европейские чиновники проведут следующие несколько дней, "работая сверхурочно" над планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для Украины», — сказано в сообщении.

В рамках этих встреч страны Европы намерены обсудить расширение помощи Украине, включая возможность предоставления ей кредита за счет замороженных российских активов, а также подготовку к предстоящей встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

При этом сообщается, что встреча Зеленского с Трампом продемонстрировала, что Соединенные Штаты не готовы предоставлять Украине значительную поддержку.

Ранее сообщалось, что американский лидер резко оборвал встречу с Зеленским спустя 2,5 часа. Трамп, по данным источников, на напряженной встрече в Белом доме призвал украинского коллегу принять условия России.

