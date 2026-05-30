08:50, 30 мая 2026Мир

В США сравнили Украину с бедным родственником

Джонсон: Украина превратилась для США в бедного родственника с просьбами об оружии

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сравнил Украину с бедным родственником из-за ее постоянных просьб об оружии и ракетах для Patriot.

«В отношениях США и Украины применимо выражение – бедный родственник. В американской культуре, если семья усыновляет ребtнка, его называют бедным родственником. Он не любимчик, не член семьи, к нему всегда относятся как у чужаку», — отметил эксперт.

Он добавил, что «любимым сыном» для Штатов остается Израиль, а Украина всегда будет второстепенна. Джонсон уточнил, что Киев может сколько угодно выпрашивать у США ракеты PAC-3. Их производится около 60 в месяц, и приоритетно поставки будут направлены в Израиль.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.

