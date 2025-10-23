Мир
Рубио заявил о желании США провести встречу с Россией

Рубио: США по-прежнему готовы к диалогу с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон все еще хочет провести встречу с российской стороной. Его слова приводит Reuters.

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с русской стороной <...> Мы всегда будем стремиться к контактам, если имеется возможность достичь мира», — отметил он.

Ожидалось, что возможная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могла состояться в Будапеште. Однако Трамп отменил саммит. Он пояснил, что у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели. Однако американский лидер подчеркнул, что в будущем встреча состоится.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сроки встречи двух лидеров еще предстоит определить.

