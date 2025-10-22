В Кремле высказались о сроках встречи Путина и Трампа

Сроки встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа еще предстоит определить. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сроки [встречи] не были определены, это еще предстоит, до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о паузе в подготовке саммита.

Ранее Трамп, комментируя возможную встречу с Путиным, заявил, что решение о ее проведении пока не принято. «Не хотелось бы терять время впустую», — сказал американский лидер.

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом.