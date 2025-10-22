Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

Президент США Трамп пока не уверен, состоится ли встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что решение пока не принято. Об этом сообщает РИА Новости;

«Не хотелось бы терять время впустую», — подчеркнул политик.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. По словам американского лидера, стороны достигли большого прогресса. Трамп также сообщил о предстоящей встрече с российским визави в Будапеште.

Предыдущая встреча Путина с Трампом состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Трамп оценил переговоры с Путиным на «10 баллов из 10».