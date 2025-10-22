Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 22 октября 2025Мир

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

Президент США Трамп пока не уверен, состоится ли встреча с Путиным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что решение пока не принято. Об этом сообщает РИА Новости;

«Не хотелось бы терять время впустую», — подчеркнул политик.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. По словам американского лидера, стороны достигли большого прогресса. Трамп также сообщил о предстоящей встрече с российским визави в Будапеште.

Предыдущая встреча Путина с Трампом состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Трамп оценил переговоры с Путиным на «10 баллов из 10».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Захарова прокомментировала слух о срыве встречи Путина и Трампа

    Трамп похвастался хорошими отношениями с Моди

    В США заявили об утрате независимости Европы

    Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров

    Apple выпустит дешевый раскладной iPhone

    Тактаров объяснил отъезд в США в 90-е

    Кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

    В РФПИ заявили о продолжении подготовки саммита России и США

    Дмитрук предоставил доказательства преступлений Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости